  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В России

Базовые станции операторов мобильной связи не представляют опасности для здоровья

Базовые станции операторов мобильной связи не представляют опасности для здоровья

Читайте также

Для того, чтобы увеличить качество покрытия мобильной связи, с каждым годом растет количество базовых станций в наших городах и не только. Эти элементы создают электромагнитное излучение, которое органы чувств человека просто не в состоянии воспринять. Не удивительно, что часто возникают опасения по поводу того, насколько пагубным для здоровья людей может быть подобное оборудование.

На самом деле данные станции не представляют опасности для здоровья, так как их излучение, согласно действующим стандартам, не в состоянии причинить вред организму. Кроме того, установку и эксплуатацию данного оборудования операторами сотовой связи контролирует лично Роспотребнадзор, пишет РИА LIVE24.

В ходе планирования расположения базовых станций возле жилых домов делается все для минимизации воздействия электромагнитных полей. Основное излучение проходит выше, так как диаграмма направленности антенн настроена соответствующим образом.

Ну а если после всего вышесказанного недоверие по поводу излучения от базовых станций все еще остается, то не нужно действовать радикально.  Стоит обратиться к специалистам из надзорных органов, которые проведут экспертизу.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Беловском районе суд обязал детский дом-интернат заделать ямы на территории

В Курской области начались работы по реабилитации реки Сейм

В Курской области за сутки от действий мошенников пострадало более 10 человек

В больнице Курской области закроют родильное отделение

В Курской области осудили краснодарца, который жил в разных городах по поддельному паспорту

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске