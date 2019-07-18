Базовые станции операторов мобильной связи не представляют опасности для здоровья
На самом деле данные станции не представляют опасности для здоровья, так как их излучение, согласно действующим стандартам, не в состоянии причинить вред организму. Кроме того, установку и эксплуатацию данного оборудования операторами сотовой связи контролирует лично Роспотребнадзор, пишет РИА LIVE24.
В ходе планирования расположения базовых станций возле жилых домов делается все для минимизации воздействия электромагнитных полей. Основное излучение проходит выше, так как диаграмма направленности антенн настроена соответствующим образом.
Ну а если после всего вышесказанного недоверие по поводу излучения от базовых станций все еще остается, то не нужно действовать радикально. Стоит обратиться к специалистам из надзорных органов, которые проведут экспертизу.