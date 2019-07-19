Курские «управляйки» срывают график подготовки к зиме

В Курске находится 1795 многоквартирных жилых домов с центральным отоплением, за техническую готовность которых к отопительному сезону отвечают управляющие компании.По информации городского комитета ЖКХ, согласно графику подготовки теплового хозяйства к отопительному сезону 2019-2020 гг. была на 1 июля 2019 года запланирована сдача 493 многоквартирных жилых домов. Фактически же управляющие организации представили акты технической готовности лишь 46 из них, это 9% от плана.На 1 сентября запланирована сдача последней группы объектов – 462 многоэтажек, находящихся в управлении УК. Однако, с учетом срыва плана сдачи по первому этапу, велик риск повторения ситуации, что может обернуться несвоевременной подачей тепла в квартиры курян осенью.Как сообщили в мэрии, в числе управляющих компаний, срывающих график подготовки жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону, такие как ООО «ДЭЗ», ООО «Спецстрой Курск», ООО «Курская домовая компания», ООО УК «Жилой дом», ООО «Созвездие», ООО УК «Наш город», ООО «Курский двор». При этом есть примеры, когда главные инженеры работают одновременно в двух управляющих компаниях – речь идёт об ООО «УК «Курска» и ООО «Благоустройство», ООО УК «Партнер» и ООО «Эксперт». Поэтому не сложно понять причины отставания в работе, ведь на двух стульях, как известно, не усидишь.