В Курской области снизилось число убийств и мошенничеств

ТАКТ".Курские полицейские подвели итоги первой половины года. Отмечено, что регион по криминогенной обстановке считается благополучным. Уменьшилось число преступлений против жизни и здоровья населения, убийств, на 20% - снизилась бытовая преступность. Об этом сообщает телеканал "
Новый начальник курской полиции продолжает изучать районные отделы. Генерал-майор Виктор Косарев встретился с коллективом, оценил криминогенную обстановку в муниципалитетах и поставил новые задачи.
Виктор Косарев, начальник УМВД России по Курской области: «Проехал все территориальные органы внутренних дел, коллективы везде работоспособные. Не предел того их показатели оперативно-служебной деятельности, которые они на сегодняшний день имеют. Поставлены задачи, которые мы уже будем спрашивать по итогам 9 месяцев. Сотрудники полиции Курской области справились с поставленной задачей по охране общественного порядка по безопасности граждан Курской области. Граждане Курской области могут надеяться и верить в полицию Курской области».
Итоги полугодовой работы курской полиции подвели на коллегии. Совместно с другими правоохранительными органами проведено более 20 операций. Общественный контроль и безопасность обеспечили на 2200 массовых мероприятиях. По-прежнему, чаще всего в регионе совершают кражи. Больше чем в половине случаев злоумышленников находят, это выше среднего показателя по стране. Наиболее опасные преступления - против жизни и здоровья граждан - раскрываются на 93%. Меньше совершено убийств и мошенничеств. Пресечено почти 500 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято около 16 кг запрещенных веществ. В целом Курскую область называют благополучной по уровню криминогенной обстановки.
Михаил Горбунов, заместитель губернатора Курской области: «Хочу поблагодарить руководство МВД России по Курской области за нашу совместную работу за те результаты, которые у нас сегодня есть на территории Курской области. Действительно, сегодня общественный порядок, общественная безопасность на территории области на должном уровне. И наши граждане могут жить спокойно, работать, растить детей».