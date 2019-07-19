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Лента новостей / В регионе

В областном управлении ветеринарии советуют курянам не отказываться от меда

В областном управлении ветеринарии советуют курянам не отказываться от меда

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В августе в Курске пройдут традиционные медовые ярмарки. Свою продукцию привезут пчеловоды из разных районов области. Купить мед можно и сейчас - немногочисленные палатки можно встретить возле крупных торговых центров. Безопасно ли в этом году покупать сладкий продукт и повлиял ли мор пчел на спрос, интересовалась наши коллеги с телеканала "ТАКТ".

Найти точку, где продают мед, удалось не сразу. В районе ул. Союзной четыре палатки ожидают покупателей. Предлагают не курский продукт, а из других уголков страны. Интерес горожан, жалуются продавцы, пока еще низкий.

-  Пока нет активности. Ждем покупателей. Хотим, чтобы куряне поскорей приходили, чтобы покупали наш башкирский мед, чтобы не болели»

Впрочем, редкие интересующиеся и покупатели все же есть. Про опасные пестициды и связанный с ним мор пчел слышали, но отказываться от сладкого продукта в этом году не собираются.

 -  Мор пчел не только в Курской области, по всей России. Мы следим за новостями. Чей мед лучше - не угадаешь сейчас. Я каждый год покупаю, но того, который хотела, нет сейчас. Купила то, что есть. Цветочный мед. Очень неплохой, рекоммендую.

- Есть определенные опасения,  но мед брать буду. Здесь посмотрел, но  возьму у  проверенных людей. По знакомству.

Не советуют отказываться от меда и в областном управлении ветеринарии.  Отмечают - за официальной торговлей специалисты ведомства  следят, наличие сопроводительных документов проверяют.  Стихийную же торговлю пресекают.

Что касается медовой ярмарки, которая состоится в областном центре в августе, то обещают обеспечить строгий контроль за качеством и безопасностью продукции.  На месте будут работать специалисты горстанции по борьбе с болезнями животных, управления ветеринарии и, при необходимости, областной ветлаборатории. Если в ярмарке захотят принять участие пчеловоды из мест, где был отмечен мор пчел, то проверка будет не одна.

Виктор Красовский, начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии Курской области: «Тут какая ситуация получается - пусть пчел погибло и мало,  незначительное количество, но, тем не менее, с нектаром, они могли  занести вредные  вещества. Так что мы дополнительные проверки на фосфорорганические соединения проведем».

В целом же, не смотря на выявление в некоторых пробах меда опасных для здоровья соединений, в управлении не считают, что есть причины для беспокойства.  В официальную продажу такой мед поступить не должен.

Виктор Красовский, начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии Курской области: «В СМИ была широко освещена эта тема, но это не значит, что есть повод для панических настроений. Нет. Мы руку держим на пульсе, мы ситуацию контролируем, поэтому опасаться  жителям города Курска, я считаю, нет оснований».

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