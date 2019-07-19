Курские таможенники пресекли контрабанду стратегически важных металлических чушек.На Курский таможенный пост организация из Орловской области подала электронную декларацию. В ней значилось, что из России в Польшу вывозился товар - ферросплавы для легирования и модифицирования в чушках весом более 20 тонн.Образцы направили на экспертизу, после которой выяснилось, что пробы металла оказались не соответствующими заявленным в документах. Вместо ферросплава с определёнными характеристиками, это оказались шихтовые слитки (слитки для переплавки, сырьё металлургического производства, продукт чёрной металлургии) с совершенно другим элементным составом металла более характерным для высоколегированных сталей.Кроме этого, товар с таким составом металла имеет другую классификацию и облагается более высокой вывозной таможенной пошлиной. Рыночная стоимость товара составила более 1 миллиона 711 тысяч рублей.Чёрные и цветные металлы, а также отходы и лом чёрных и цветных металлов отнесены к стратегически важным товарам, перемещение которых через таможенную границу Евразийского экономического союза требует соблюдения установленных российским законодательством запретов и ограничений.В итоге отделение дознания Курской таможни по факту контрабанды стратегически важных товаров возбудило уголовное дело. Сейчас оно передано в УМВД России по Орловской области.