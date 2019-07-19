  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские таможенники пресекли контрабанду стратегически важных металлических чушек

Курские таможенники пресекли контрабанду стратегически важных металлических чушек

Читайте также

Курские таможенники пресекли контрабанду стратегически важных металлических чушек.

На Курский таможенный пост организация из Орловской области подала электронную декларацию. В ней значилось, что из России в Польшу вывозился товар - ферросплавы для легирования и модифицирования в чушках весом более 20 тонн.

Образцы направили на экспертизу, после которой выяснилось, что пробы металла оказались не соответствующими заявленным в документах. Вместо ферросплава с определёнными характеристиками, это оказались шихтовые слитки (слитки для переплавки, сырьё металлургического производства, продукт чёрной металлургии) с совершенно другим элементным составом металла более характерным для высоколегированных сталей.

Кроме этого, товар с таким составом металла имеет другую классификацию и облагается более высокой вывозной таможенной пошлиной. Рыночная стоимость товара составила более 1 миллиона 711 тысяч рублей.

Чёрные и цветные металлы, а также отходы и лом чёрных и цветных металлов отнесены к стратегически важным товарам, перемещение которых через таможенную границу Евразийского экономического союза требует соблюдения установленных российским законодательством запретов и ограничений.

В итоге отделение дознания Курской таможни по факту контрабанды стратегически важных товаров возбудило уголовное дело. Сейчас оно передано в УМВД России по Орловской области.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курск на всероссийские соревнования съехались картингисты из 11 регионов

На должность председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области назначен Владимир Муравьёв

В Курской области за сутки 5 человек пострадали от действий мошенников

Курская область. Прокуратура потребовала поддержать сельских предпринимателей

20 курских предприятий оздоравливают предпенсионеров

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске