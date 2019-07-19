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В Курской области пекарей оформили на работу только после вмешательства прокуратуры

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В Курчатовском районе Курской области пекарей оформили на работу только после вмешательства прокуратуры. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, у индивидуального предпринимателя в должности пекарей работали жительницы Курчатова. Однако приказы о приёме их на работу не оформлялись, трудовые договоры не заключались, записи в трудовых книжках отсутствовали.

Аналогичные нарушения установлены в деятельности ещё трёх индивидуальных предпринимателей,  которые не оформили трудовые отношения в соответствии с действующим законодательством с тремя гражданами, работающими продавцами.

Предприниматели не производили взносы в страховые и пенсионные фонды, не перечисляли налоги на доходы физических лиц.

После вмешательства прокуратуры бизнесменам всё же пришлось заключить трудовые договоры с работниками.  Их права восстановлены.

Нерадивых работодателей оштрафовали.
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