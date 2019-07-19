Роман Старовойт зарегистрирован кандидатом в губернаторы Курской области
Избирательная комиссия завершит приём документов для регистрации кандидатов в 18 часов 24 июля. Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.
Выборы губернатора Курской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Напомним, что на пост главы региона претендует ещё четыре человека: лидер курского отделения ЛДПР Владимир Фёдоров, курский омбудсмен Владимир Фирсов (КПРФ), правозащитник и депутат Железногорской городской Думы Николай Карцев («Справедливая Россия») и директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова («Зелёные»).