Роман Старовойт зарегистрирован кандидатом в губернаторы Курской области

Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала первого кандидата на должность губернатора региона. Это нынешний врио Роман Старовойт, выдвинутый региональным отделением «Единой России». Документы, которые он представил для регистрации соответствуют всем требованиям избирательного законодательства, отметила председатель курского Избиркома Галина Заика. Роман Старовойт представил 224 подписи (это максимальное количество, минимум - 214) депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку, все они признаны действительными.Избирательная комиссия завершит приём документов для регистрации кандидатов в 18 часов 24 июля. Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.Выборы губернатора Курской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.Напомним, что на пост главы региона претендует ещё четыре человека: лидер курского отделения ЛДПР Владимир Фёдоров, курский омбудсмен Владимир Фирсов (КПРФ), правозащитник и депутат Железногорской городской Думы Николай Карцев («Справедливая Россия») и директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова («Зелёные»).