В Курске 15-летний подросток украл барсетку с картами на 3 миллиона рублей

Пятнадцатилетний житель Золотухинского района Курской области пытался похитить с карты курянина 3 миллиона рублей. Накануне школьник совершил кражу в своём посёлке, его задержали полицейские. Пока шло разбирательство, он без ведома родителей уехал в Курск. Дома подростка объявили в розыск и вскоре задержали в областном центре. Выяснилось, что, гуляя на улице Ленина, он похитил из припаркованного незапертого автомобиля барсетку с документами и банковскими картами. Две тысячи рублей забрал сразу, сумку с паспортом и другими бумагами выбросил, а карты решил использовать. Снять деньги, не зная ПИН код, не получилось, но юный злоумышленник стал совершать крупные и мелкие покупки, просто прикладывая бесконтактную карту к терминалам в магазинах. Эти операции не требовали подтверждения и существенно уменьшили баланс счёта потерпевшего.Мужчина стал получать СМС уведомления о списаниях, понял, что кредитки находятся в чужих руках и заблокировал их. Полицейские сумели оперативно выяснить, где маленький вор использовал карты, и изучили записи камер наружного наблюдения. Благодаря этому удалось изъять и барсетку с документами, которую подросток положил в мусорный бак. Сейчас школьник задержан и уже во всём признался. Его родители пообещали возместить нанесённый ущерб. Возбуждено уголовное дело.