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Курянина, убившего и расчленившего девушку, признали невменяемым

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Курянина, убившего и расчленившего 24-летнюю девушку-трансгендера, признали невменяемым. О результатах экспертизы сообщают местные СМИ, со ссылкой на источники. 

Жестокое убийство, напомним, произошло в апреле этого года на улице Сумской. По версии следствия, парень отправился в гости к девушке, между ними произошла ссора, и гость задушил хозяйку. Затем расчленил тело, часть останков вывез в свою квартиру на улицу Школьную.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК по Курской области Олега Новикова несмотря на то, что молодой человек признан невменяемым, уголовное дело передадут в суд, он и решит судьбу убийцы. Его напрявят на принудительное лечение. По некоторой информации курянин уже был пациентом психиатрической клиники.

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