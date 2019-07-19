Курянина, убившего и расчленившего девушку, признали невменяемым

Курянина, убившего и расчленившего 24-летнюю девушку-трансгендера, признали невменяемым. О результатах экспертизы сообщают местные СМИ, со ссылкой на источники.Жестокое убийство, напомним, произошло в апреле этого года на улице Сумской. По версии следствия, парень отправился в гости к девушке, между ними произошла ссора, и гость задушил хозяйку. Затем расчленил тело, часть останков вывез в свою квартиру на улицу Школьную.По словам старшего помощника руководителя СУ СК по Курской области Олега Новикова несмотря на то, что молодой человек признан невменяемым, уголовное дело передадут в суд, он и решит судьбу убийцы. Его напрявят на принудительное лечение. По некоторой информации курянин уже был пациентом психиатрической клиники.