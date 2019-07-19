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Лента новостей / В регионе

20 курских предприятий оздоравливают предпенсионеров

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Региональное отделение Фонда социального страхования в этом году выделило курским предприятиям на финансирование предупредительных мер по охране труда 88,2 млн. руб. Треть этих средств работодатели могут направить на оздоровление предпенсионеров. 20 предприятий области уже использовали на эти цели около 15 млн. руб.

На сегодня за средствами Фонда социального страхования уже обратились 200 предприятий. Наиболее «популярными» мероприятиями по охране труда являются проведение обязательных периодических медицинских осмотров и приобретение средств индивидуальной защиты.

У работодателей ещё есть возможность до 1 августа обратиться в региональное отделение Фонда за финансовым обеспечением предупредительных мер по охране труда. Заявление нужно направлять в отделение Фонда через  Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru. Телефон для справок: (4712)72-23-40.

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