20 курских предприятий оздоравливают предпенсионеров
На сегодня за средствами Фонда социального страхования уже обратились 200 предприятий. Наиболее «популярными» мероприятиями по охране труда являются проведение обязательных периодических медицинских осмотров и приобретение средств индивидуальной защиты.
У работодателей ещё есть возможность до 1 августа обратиться в региональное отделение Фонда за финансовым обеспечением предупредительных мер по охране труда. Заявление нужно направлять в отделение Фонда через Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru. Телефон для справок: (4712)72-23-40.