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Лента новостей / В регионе

Курская область. Прокуратура потребовала поддержать сельских предпринимателей

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Прокуратура Черемисиновского района Курской области проверила, как органы местного самоуправления соблюдают законодательство о поддержке малого и среднего предпринимательства.

В районе приняты муниципальные программы по поддержке предпринимательства в селе.

Однако, как показала проверка, эффективность их невысока. Несмотря на недостаточные темпы развития малого и среднего бизнеса, органы местного самоуправления сельских поселений не предусмотрели финансирование программных мероприятий.

Прокурор потребовал нарушения устранить. Вопрос о финансировании программ поддержки малого и среднего предпринимательства ужё решён, а должностные лица, допустившие нарушения, наказаны.

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