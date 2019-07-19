Курская область. Прокуратура потребовала поддержать сельских предпринимателей

Прокуратура Черемисиновского района Курской области проверила, как органы местного самоуправления соблюдают законодательство о поддержке малого и среднего предпринимательства.В районе приняты муниципальные программы по поддержке предпринимательства в селе.Однако, как показала проверка, эффективность их невысока. Несмотря на недостаточные темпы развития малого и среднего бизнеса, органы местного самоуправления сельских поселений не предусмотрели финансирование программных мероприятий.Прокурор потребовал нарушения устранить. Вопрос о финансировании программ поддержки малого и среднего предпринимательства ужё решён, а должностные лица, допустившие нарушения, наказаны.