Лента новостей / В регионе Сегодня, 16:33 На должность председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области назначен Владимир Муравьёв Читайте также Назначен председатель комитета транспорта и автодорог Курской области Сменился главный дорожник Курской области Курские трассы полностью разрушены На должность председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области назначен Владимир Муравьёв. К исполнению обязанностей он приступил сегодня. До этого Владимир Александрович возглавлял ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области». +0 -0