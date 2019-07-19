На должность председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области назначен Владимир Муравьёв. К исполнению обязанностей он приступил сегодня.До этого Владимир Александрович возглавлял ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области».