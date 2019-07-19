В Курске на автобусной остановке рецидивист украл у женщины сумку с обедом

Ранним утром 14 июля у остановки общественного транспорта на проспекте Дружбы Курска ограбили женщину. Как сообщили в городском УМВД, около 7 утра сорокашестилетняя курянка, шла на работу, в это время на неё со спины напал злоумышленник и вырвал из её рук сумку. Внутри были деньги, одежда, контейнер с едой на обед и мобильный телефон. Рассмотреть лицо нападавшего не удалось, он сумел скрыться.Полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за разбой 25-летний житель Сеймского округа. После задержания в его доме провели обыск, и нашли украденный мобильный. Выяснилось, что курянин подарил телефон своей матери, не уточнив, каким способом добыл его. Остальное имущество он выбросил, чтобы избавиться от улик.До суда мужчина останется под стражей. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.