В Курске на автобусной остановке рецидивист украл у женщины сумку с обедом
Полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за разбой 25-летний житель Сеймского округа. После задержания в его доме провели обыск, и нашли украденный мобильный. Выяснилось, что курянин подарил телефон своей матери, не уточнив, каким способом добыл его. Остальное имущество он выбросил, чтобы избавиться от улик.
До суда мужчина останется под стражей. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.