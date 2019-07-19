В Курске поймали вора из Украины, который менял фамилии и паспорта
Прокуратура Центрального округа Курска, изучив материалы уголовного дела о хищении чужого имущества украинцем, выяснила, что 46-летний мужчина неоднократно менял свои личные данные, под разными фамилиями получал новые паспорта и пересекал российскую границу.
Ранее Минюст России признал его пребывание в нашей стране нежелательным в связи с совершёнными преступлениями в Белгородской области. Через некоторое время в Тамбовской области в отношении него было принято решение о депортации и о запрете въезда в страну до 2022 года.
Несмотря на это мужчина, используя паспорт гражданина Украины, всё же пересёк российскую госграницу, оформив миграционную карту.
В ходе проверки дактокарт установлено совпадение отпечатков пальцев украинца, пересекавшего границу под разными фамилиями.
В результате гражданин Незалежной стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).