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Лента новостей / В регионе

В Курске поймали вора из Украины, который менял фамилии и паспорта

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В Курске поймали вора из Украины, который менял фамилии и паспорта.

Прокуратура Центрального округа Курска, изучив материалы уголовного дела о хищении чужого имущества украинцем, выяснила, что 46-летний мужчина неоднократно менял свои личные данные, под разными фамилиями получал новые паспорта и пересекал российскую границу. 

Ранее Минюст России признал его пребывание в нашей стране нежелательным в связи с совершёнными преступлениями в Белгородской области. Через некоторое время в Тамбовской области в отношении него было принято решение о депортации и о запрете въезда в страну до 2022 года.

Несмотря на это мужчина, используя паспорт гражданина Украины, всё же пересёк российскую госграницу, оформив миграционную карту.

В ходе проверки дактокарт установлено совпадение отпечатков пальцев украинца, пересекавшего границу под разными фамилиями.

В результате гражданин Незалежной стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

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