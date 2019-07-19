В Курске поймали вора из Украины, который менял фамилии и паспорта.Прокуратура Центрального округа Курска, изучив материалы уголовного дела о хищении чужого имущества украинцем, выяснила, что 46-летний мужчина неоднократно менял свои личные данные, под разными фамилиями получал новые паспорта и пересекал российскую границу.Ранее Минюст России признал его пребывание в нашей стране нежелательным в связи с совершёнными преступлениями в Белгородской области. Через некоторое время в Тамбовской области в отношении него было принято решение о депортации и о запрете въезда в страну до 2022 года.Несмотря на это мужчина, используя паспорт гражданина Украины, всё же пересёк российскую госграницу, оформив миграционную карту.В ходе проверки дактокарт установлено совпадение отпечатков пальцев украинца, пересекавшего границу под разными фамилиями.В результате гражданин Незалежной стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).