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Сбербанк запустил информационные каналы в «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк запустил информационные каналы в «Сбербанк Онлайн»

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В приложении «Сбербанк Онлайн» появились информационные каналы с уникальным контентом. Они доступны в сервисе «Диалоги», где теперь можно не только удобно отправлять деньги и переписываться в формате чатов, но и читать интересные посты.

На старте можно подписаться на пять каналов на разные темы: «Финансы и технологии» (актуальные новости, аналитика и самые яркие запуски индустрии), «ДомКлик» (о доме, ремонте и дизайне интерьера), «Счастливый родитель» (лайфхаки для мам и пап, вопросы воспитания), «Инвестиции доходчиво» (просто об инвестировании для новичков и профессионалов), «Свое дело» (истории успеха предпринимателей и бизнесменов). В планах — запуск новых каналов от банка и партнеров.

- В прошлом году мы добавили в «Сбербанк Онлайн» истории, стикеры и открытки, которыми клиенты уже активно пользуются. Каналы в Диалогах — наш следующий эксперимент в области контент-проектов. Мы хотим не только развивать полезные сервисы, но и делиться интересной информацией в тех областях, где у нас есть экспертиза. В формате каналов делать это можно ненавязчиво и удобно для клиента, - рассказал директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка Алексей Круглов.

Каналы легко найти через поиск в приложении. Они доступны в новой версии «Сбербанк Онлайн» для Android и iPhone. Установить и обновить мобильное приложение можно по ссылке.

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