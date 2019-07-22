В Курске ночью насмерть сбили пешехода

Ночью 20 июля в Курске насмерть сбили пешехода. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно без четверти одиннадцать вечера 37-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по ул. Сумская со стороны пр-та В. Клыкова в направлении п. Моква. Напротив дома № 119, по ул. Сумская он допустил наезд на 25-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП. Водитель был трезв.