В Курской области на пруду погибла женщина

В селе Клишино Железногорского района на озере погибла 40-летняя женщина. Сообщение о происшествии на воде поступило в "Службу спасения" в 8 утра 21 июля. В региональном МЧС отмечают, что трагедия произошла при купании в не оборудованном месте.Как пишут местные СМИ, установлено, что незадолго до трагедии курянка отдыхала в компании знакомых, выпивавших рядом с озером. В какой-то момент она покинула друзей, чтобы побыть на берегу одна. Назад уже не вернулась.Позже её тело нашли у воды. Сейчас правоохранители восстанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют причину смерти. Есть версия, что женщина оступилась и упала с обрыва в водоём, после чего стала тонуть. Не исключается также, что у неё были проблемы со здоровьем, что и стало причиной трагедии.