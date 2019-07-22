В Курской области на пруду погибла женщина
Как пишут местные СМИ, установлено, что незадолго до трагедии курянка отдыхала в компании знакомых, выпивавших рядом с озером. В какой-то момент она покинула друзей, чтобы побыть на берегу одна. Назад уже не вернулась.
Позже её тело нашли у воды. Сейчас правоохранители восстанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют причину смерти. Есть версия, что женщина оступилась и упала с обрыва в водоём, после чего стала тонуть. Не исключается также, что у неё были проблемы со здоровьем, что и стало причиной трагедии.