Курские огнеборцы соревновались с коллегами из 12 регионов

ТАКТ". За победу боролись команды из 12 субъектов Центрального федерального округа, включая Курскую область. Регион представляли девять человек. Программа соревнований включала несколько дисциплин. Первая – «Штурмовая башня».На четыре дня Калуга стала центром соревнований по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает телеканал "
Здесь курские спасатели показали свой лучший результат. Более того, один из участников команды, Мирам Исмихонов установил личный рекорд. Штурм четырехэтажной башни занял у курянина меньше 14 секунд.
Мирам Исмихонов, участник соревнований: «Я весь год старался и работал. У меня была цель – пробежать из 14 секунд, и вот, моя мечта осуществилась. Я был очень доволен. Благодарю за это тренера, ребят, с которыми бегаю. Они меня поддерживали».
Следующий этап – боевое развертывание. Задача команд – проложить рукАвную линию, наполнить емкости водой, после - поразить обозначенную цель. Здесь от спасателей требовалась внимательность и командная сплоченность. Ошибка одного могла повлиять на общий результат команды.
В этой дисциплине куряне заняли второе место. Отрыв от ближайшего преследователя – сборной Владимирской области – составил 100 очков. И это при учете, что команда может набрать за этап больше 45 000 очков.
Антон Макаров, главный тренер сборной Курской области по пожарно-спасательному спорту: «Трудности заключаются в том, что команды борются. Потому что спорт развивается во всех регионах ЦФО. Борьба идет на доли десятые, а то и сотые секунды. Например, со сборной Владимирской области мы боролись до самого конца, и только в последний момент, на этапе «Боевое развертывание» мы выиграли 100 очков всего лишь на всего».
Спортсмены, набравшие наибольшее число очков в копилку своего региона примут участие во всероссийских соревнованиях. Они пройдут в Санкт-Петербурге с 29 июля по 3 августа.