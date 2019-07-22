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Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске застолье закончилось поножовщиной

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В минувшую субботу в квартире на проспекте Клыкова Курска произошёл конфликт, который закончился поножовщиной. 

Как сообщили в городском УМВД, 38–летняя курянка, хозяйка квартиры, и двое мужчин организовали застолье. Выпив лишнего ранее судимый 29-летний курянин взял в руки нож и набросился на спящих знакомых. Хозяйка отделалась порезами, а её 55-летний друг получил множественные ножевые ранения в область грудной клетки, его с травмами доставили в больницу. 

С места преступления сотрудники полиции изъяли кухонный нож. Подозреваемый задержан. Он уже дал признательные показания. 29-летний курянин стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное повреждение тяжкого вреда здоровью».
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