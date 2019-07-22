В Курске 11-летний ребёнок с особой жестокостью издевался над бездомным котом
В России выросло количество преступлений в сфере жестокого обращения с животными. В 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за живодерство. Максимум – лишение свободы на срок до трёх лет. Также возможен штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы. Парламентарии предлагают внести в кодекс поправки – наказывать живодеров не с 16, а 14 лет. Случаев, когда над животными издеваются именно дети, не становится меньше. История кота Василия с улицы Лесная взбудоражила социальные сети Курска. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ".
Алёна Холявина, администратор группы «Хвост трубой»: «Кот был любимцем дворов, многие его кормили, заботились о нём, но в один из дней Вася пропал, а потом был найден с чудовищными ранами. Когда его привезли в клинику, было констатировано, что у него порвана щека, рана челюсти и ему требуется несколько операций».
Кота Василия во дворе нашли местные дети. Животное мучили, засунув в рот палку. Свидетелем этой сцены стал пенсионер. Именно он передал полуживого кота в руки зоозащитников. Волонтеры вспоминают еще одну похожую историю – дети подкармливали бездомную собаку петардами.
«Если с котом с котом Васей ситуация закончилась благополучно и виновные понесли наказание, то ситуация с Жужей закончилась не столь хорошо. Когда дело дошло до свидетелей и полиции, то люди отказались давать показания».
Дети, мучавшие животное, действительно нашлись. Одному из них всего 11 лет. Мальчика поставили на учёт в полиции.
«Печально, что всё больше животных страдает от рук детей, которые не понимают, что животное может чувствовать боль, что ему может быть страшно. К ним относятся, как к игрушкам. Это упущение родителей».
У кота Василия теперь новый дом. Татьяна Рыльская не смогла остаться равнодушной перед его историей.
Татьяна Рыльская: «Когда я прочитала историю, я плакала весь вечер».
Он до сих пор боится длинных предметов и не сразу идёт на контакт, но любовь новой семьи всё-таки заставила Василия снова поверить людям. Татьяна Рыльская боялась – страх перед детьми у кота вряд ли отступит.
«Он сидел на подоконнике у другой женщины на передержке, на подоконнике, увидел мою дочь и облизнул ей нос. Я всё – решила – забираем. Красавец. Первые дни он сидел на подоконнике и смотрел на улицу. Руку протягиваешь – он сжимается. Потом сам пришёл, сел к нам на диване, мы замерли, боялись спугнуть».
Волонтеры уверены – воспитывать любовь к животным необходимо с детства.