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Лента новостей / В регионе

В Курской области измерили "мусорную" напряжённость

В Курской области измерили "мусорную" напряжённость

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Индекс мусорной напряжённости представила Wasteconsulting совместно с экспертами РАНХиГС. Он показывает не регионы, где отмечены проблемы с мусором, а вероятность "мусорных" протестов. Курская область находится в так называемой жёлтой зоне и занимает  43 место. Уровень напряженности эксперты оценили в 55%. Это значит, что куряне выражают высокую готовность выйти на митинги по мусорной проблеме. 

У соседей - в Белгородской, Липецкой, Воронежской областях - дела обстоят хуже. Там уровень оценивается в 59, 58 и 57%, это 27, 31 и 34 места рейтинга соответственно. Но это также жёлтая зона. Чуть лучше чем у нас ситуация на Брянщине 51 % уровень напряжённости и 60 место. На Орловщине значительно лучше - 43 % и 74 место соответствено. И это тоже жёлтая зона. 

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, в тройку вошли также Свердловская и Вологодская области. Это красная зона, критическая. Что касается зелёной зоны, то самый низкий уровень "мусорной" напряжённости авторы рейтинга зафиксировали во Владимирской области. Москва находится там же, в зелёной зоне, у неё 81 место рейтинга.
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