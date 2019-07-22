В Курске хотят сделать экопарковки

Парковка может быть экологичной. Об этом говорили на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городской территории в комитете архитектуры и градостроительства Курска. Одним из вопросов была возможность применения в городе экопарковок.Как пояснил председатель комитета Виктор Казьмин, «экопарковка – это территория для парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной решёткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка».Первые экопарковки стали появляться в России около 10 лет назад. Эксплуатируемые газоны, как их ещё называют, стали появляться у торговых и бизнес-центров, на придомовой территории и т.д.