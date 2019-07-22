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В Курске хотят сделать экопарковки

В Курске хотят сделать экопарковки

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Парковка может быть экологичной. Об этом говорили на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городской территории в комитете архитектуры и градостроительства Курска.  Одним из вопросов была возможность применения в городе экопарковок.

Как пояснил председатель комитета Виктор Казьмин, «экопарковка – это территория для парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной решёткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка».

Первые экопарковки стали появляться в России около 10 лет назад.  Эксплуатируемые газоны, как их ещё называют, стали появляться у торговых и бизнес-центров, на придомовой территории и т.д.
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