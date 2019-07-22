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Лента новостей / В регионе

В Курской области оштрафовали очередную ферму-грязнулю

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Инспекторы регионального управления Россельхознадзора нагрянули с внеплановой проверкой на  молочно-товарную ферму в Медвенском районе Курской области. В результате специалисты выявили целый ряд нарушений: территория фермы не огорожена по периметру, отсутствуют приборы для определения параметров микроклимата в животноводческих помещениях, не ведётся журнал вырабатываемой продукции, не проводятся исследования молока на процентное содержание жира, кислотность и степень чистоты, не разработан план проведения санитарных дней, не проводятся лабораторные исследования воды на соответствие (отсутствуют документы, подтверждающие проведение лабораторных исследований) требованиям по органолептическим, бактериологическим, микробиологическим, физико-химическим и радиологическим показателям, отсутствуют ёмкости с дезинфицирующим раствором для обеззараживания мелкого инвентаря.

В итоге виновных оштрафовали и выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

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