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Лента новостей / В регионе

В мэрии Курска рассказали о ходе работ по благоустройству дворов

В мэрии Курска рассказали о ходе работ по благоустройству дворов

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С 2017 года в Курске реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», рассчитанный до 2022 года. В рамках проекта предусмотрено выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: асфальтирование дворовых проездов, тротуаров, устройство автомобильных парковок, установка лавочек, урн, детских игровых комплексов, спортивных площадок, ограждений и прочее. За 2017 и 2018 годы в Курске благоустроено 162 дворовые территории.
В этом году запланировано отремонтировать 51 дворовую территорию. В настоящее время подрядные организации ООО «ДРСУ», ООО «Курскспецдорстрой», ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» приступили к выполнению работ по ремонту покрытия  дворовых территорий многоквартирных домов. Работы по благоустройству двух дворовых территорий - по пр-ту Победы, 44 и пр-ту Клыкова, 10 - уже выполнены, по одиннадцати дворовым территориям, в том числе на ул. Станционная, 4, Магистральном пр-де, 12 и 18/30, пр-те Клыкова, 14, 12, 8, 2а, 2б, 4, 6, ул. Дружининская, д. 33а, продолжаются.
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