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Курская область. Льговский и Курчатовский районы на два дня останутся без газа

Курская область. Льговский и Курчатовский районы на два дня останутся без газа

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Льговский и Курчатовский районы курской области на два дня останутся без газа. Это связано с неотложными ремонтными работами на газопроводе высокого давления.

Так c 8 утра 23 июля до 9 вечера 24 июля будет прекращена подача газа потребителям Льговского и Курчатовского районов по адресам: 

Льговский район: 

г.Льгов, ( ул.Титова, ул.Осипенко, ул.Березовая, ул.Лермонтова, ул.Дзержинского, ул.Железнодорожная, ул.Примакова жилые дома № 53, 55, 61, 63, 65, 67, 67 а, 73, 87 а, 89, 93, 95, 95 а). 

д.Красная Новь, д.Карасевка, д.Клишино, с.Сугрово, с.Большие Угоны, д.Глушица, д.Козьи Угоны, с.Малые Угоны, д.Эммануиловка, с.Глиница, д.Кочановка, п.Селекционный, с.Фитиж, д.Шерекино, д.Арсеньевка, х.Беженцев, д.Булгаковка, д.Васильевка, х.Веселая Поляна, с.Вышние Деревеньки, с.Кромские Быки, с.Малеевка, с.Черемошки, с.Борисовка, с.Городенск, д.Люшинка, д.Николаевка (Городенский с/с), х.Октябрьский, д.Погореловка, с.Пригородная Слободка, с.Речица, с.Иванчиково, с.Ольшанка, д.Полячково, с. Телятниково, с.Марица, д.Николаевка (Марицкий с/с), п.Шерекинский, д.Воронино, с.Кудинцево, д.Сергеевка, п.Шерекино. 

Курчатовский район: 

с.Макаровка, д.Кабановка, п.им.Карла Либкнехта, д.Благодатное, с.Быки, с.Чапли, п.Иванино, с.Дичня, д.Полевая, д.Лукашевка, с.Успенка, д.Дружная, д.Комякино, д.Любицкое, г.Курчатов 8,9 микрорайоны, 


В регионалном МЧС напоминают, что пользоваться газовыми приборами в это время запрещается!

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