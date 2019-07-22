Глава Минсельхоза порекомендовал построить в Курской области комплекс по переработке молока

Сегодня в Железногорском районе глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев вместе с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом осмотрел производственные мощности животноводческого комплекса «Троицкий».Посещение предприятия состоялось в рамках рабочего визита министра в регион для участия в совещании по стимулированию экспорта сельскохозяйственной продукции, под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева.Входящий в состав ГК «Агропромкомплектация» животноводческий комплекс «Троицкий» рассчитан на содержание 6 тыс. голов крупного рогатого скота. Он включает в себя мощности по приёмке, первичной переработке и хранению молока. Предприятие может производить 90 тонн молока в сутки, а валовый надой составляет 30,3 тыс. тонн молока в год. Объект ввели в эксплуатацию в прошлом месяце.В ходе осмотра комплекса министр отметил высокий уровень его технического обеспечения – использование передового оборудования позволило полностью автоматизировать процессы доения и кормления коров.Кроме того, Дмитрий Патрушев подчеркнул социальное значение строительства подобных объектов. Запуск предприятия позволил создать более 110 рабочих мест в регионе, а с учётом развития растениеводческого направления для обеспечения комплекса кормами работой будут обеспечены свыше 150 человек.В завершении визита на предприятие Дмитрий Патрушев рекомендовал руководству ГК «Агропромкомплектация» не останавливаться на достигнутом и построить на курской земле ещё и комплекс по переработке молока.