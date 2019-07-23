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Слесарь из Курчатова может представить Курскую область в Совфеде

Слесарь из Курчатова может представить Курскую область в Совфеде

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Ещё один кандидат в губернаторы Курской области - Владимир Фёдоров от ЛДПР - сдал в избирком все необходимые для регистрации документы.
Одновременно с подписями муниципальных депутатов кандидат подаёт и список кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации.
Осенью прошлого года ЛДПР выступала категорически против назначения сенатором нашего бывшего губернатора Александра Михайлова. Фёдоров предложил направить вместо него в Совет Федерации простого рабочего из Курчатова Игоря Слепцова.
Он хоть и работает слесарем, зато у него богатый политической опыт. Сейчас Слепцов - депутат областной Думы от ЛДПР, ранее избирался депутатом Курчатовской городской Думы, регулярно проводит мероприятия по защите прав граждан.
Куряне активно поддержали эту инициативу. В соцсетях даже прошло голосование, в котором приняли участие почти 1,5 тысячи человек. 96% проголосовали за направление в Совет Федерации человека из народа. Михайлова поддержали только 4%.
Также в список возможных членов Совета Федерации Владимир Фёдоров включил ещё пару простых курян: педагога и депутата Собрания депутатов одного из сельсоветов Большесолдатского района Ирину Федосову и представителя организации "Боевое братство" Игоря Бредихина, он трудится в сфере военно-патриотического воспитания, а ещё является автором-исполнителем песен о войне.

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