В Курскэнерго подвели итоги работы центров обслуживания потребителей за первое полугодие 2019 года
Более 2,2 тысяч обращений касались вопросов технологического присоединения (ТП), свыше 5,5 тысяч - оказания дополнительных услуг. Итоги первого полугодия показали высокий спрос на услугу «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»). С января по июнь текущего года было заключено более 300 договоров на сумму около 7 млн рублей
В целях повышения качества сервиса, создания комфортных условий ожидания на площадках офисов обслуживания потребителей филиала организован прием клиентов посредством предварительной записи, позвонив по телефону прямой бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115, или через сайт компании https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/record/.
«У жителей области есть возможность самим определять удобное время посещения ЦОП и не тратить время на ожидание в очереди. Данная система позволяет оптимизировать управление потоками и очередями, увеличить качество обслуживания и делает работу персонала более продуктивной, - отмечает начальник управления взаимодействия с клиентами Курскэнерго Наталья Бочарова.
Дополнительную информацию о предоставляемых Курскэнерго услугах можно получить в разделе «Потребителям» на сайте компании по адресу www.mrsk-1.ru, в офисах обслуживания потребителей филиала.