В Курскэнерго подвели итоги работы центров обслуживания потребителей за первое полугодие 2019 года

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подвели итоги работы с потребителями в первом полугодии этого года. За отчетный период в Центры обслуживания потребителей (ЦОП) филиала поступило более 28 тысяч обращений, что на 197% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Большая часть, около 19 тысяч обращений, была направлена потребителями заочно через call-центр компании, интернет-приемную, почту, остальные заявки поданы в ходе визитов в офисы обслуживания потребителей филиала.Более 2,2 тысяч обращений касались вопросов технологического присоединения (ТП), свыше 5,5 тысяч - оказания дополнительных услуг. Итоги первого полугодия показали высокий спрос на услугу «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»). С января по июнь текущего года было заключено более 300 договоров на сумму около 7 млн рублейВ целях повышения качества сервиса, создания комфортных условий ожидания на площадках офисов обслуживания потребителей филиала организован прием клиентов посредством предварительной записи, позвонив по телефону прямой бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115, или через сайт компании https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/record/.«У жителей области есть возможность самим определять удобное время посещения ЦОП и не тратить время на ожидание в очереди. Данная система позволяет оптимизировать управление потоками и очередями, увеличить качество обслуживания и делает работу персонала более продуктивной, - отмечает начальник управления взаимодействия с клиентами Курскэнерго Наталья Бочарова.Дополнительную информацию о предоставляемых Курскэнерго услугах можно получить в разделе «Потребителям» на сайте компании по адресу www.mrsk-1.ru, в офисах обслуживания потребителей филиала.