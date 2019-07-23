В Курской области прошёл турнир по практической стрельбе памяти подполковника ФСБ Романа Каменева
Не только побороться за победу, но и почтить память коллеги приехали бойцы из Курска и соседних регионов. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ". В августе 2016 Роман Каменев погиб при исполнении служебных обязанностей в Крыму. Посмертно был награждён Орденом Мужества. Курянин стал примером для современных школьников и студентов.
Альберт Русанов, председатель федерации практической стрельбы Курской области: «И у меня мальчик сегодня будет стрелять, ему всего 13 лет. Неплохо уже у него получается. Прежде всего это понятие того, что у нас есть Родина – в большом смысле этого слова. Люди за это отдают жизнь. Это приятно родственникам, это приятно нам самим».
Николай Каменев, брат Романа Каменева: «У достойных людей должна быть светлая память, долгая, и частичку этого мы пытаемся здесь осуществить».
На специализированных площадках задача стрелка – по стартовому сигналу поразить все цели, не выходя за штрафные линии. При этом металлические мишени должны упасть. Всего за 23 выстрела, максимальное число очков, которое можно набрать – 115.
Альберт Русанов, председатель федерации практической стрельбы Курской области: «Первое, во главу всего ставится безопасность – безопасное обращение с оружием. Чтоб вы понимали, за пронос пальца на спусковой скобе, стрелок дисквалифицируется с соревнований».
Турнир по практической стрельбе из боевого пистолета планируют сделать ежегодным. Он уже внесён в список мероприятий на 2020 год не только Курской области, но и Министерства спорта России.