Дмитрий Медведев оценил ход уборочной кампании в Курской области и обсудил стимулирование экспорта сельхозпродукции

Накануне с рабочим визитом в Курской области побывал премьер-министр России Дмитрий Медведев. С состоянием регионального АПК главу правительства ознакомили на примере предприятия «Комби-Линец».Премьер-министру рассказали о работе комбикормового завода и элеватора, представили сельхозтехнику, работающую в полях. Глава кабмина поинтересовался у механизаторов, устраивают ли их комбайны и условия труда.Также Дмитрий Медведев оценил ход уборочной кампании в регионе. В этом году хозяйствам области предстоит убрать 964 тыс. га зерновых культур. Из них более 200 тыс. га уже убрано. Аграрии прогнозируют урожай порядка 5 млн тонн зерна.Также в Железногорском районе Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросам стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. В заседании приняли участие зампред Правительства Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, врио губернатора Курской области Роман Старовойт и представители федеральных органов исполнительной власти и руководители предприятий.«Сегодня акцентируем внимание на увеличении экспорта продукции сельского хозяйства. Очень важное направление, потому что агропромышленный комплекс растёт быстрыми темпами. Это видно невооружённым взглядом. В Курской области агропромышленный комплекс очень неплохо развит, есть большое производство зерновых, кормов, а также производство и переработка молока и мяса», – отметил Дмитрий Медведев.Для Курской области в числе приоритетных направлений производство зерновых и масличных культур. Как отметил глава региона, увеличению экспортных поставок зерна будет способствовать реализация инвестиционных проектов по строительству зернового терминала и отгрузочного железнодорожного элеватора мощностью до 9 тысяч тонн в сутки. А производство масличных культур увеличится на 60% и составит около 1,5 млн тонн за счёт расширения посевов.В рамках федерального проекта «Экспорт продукции» задача для региона к концу 2024 года – увеличить экспорт сельхозпродукции до 272 млн долларов в год. В Курской области, отметил врио губернатора, ставят задачу превысить этот показатель.Знакомство Дмитрия Медведева с сельскохозяйственным потенциалом региона продолжилось на мясоперерабатывающем заводе ГК «Агропромкомплектация». Премьер-министру показали ряд цехов, в том числе новые линии.Предприятие не только обеспечивает мясом Курскую область, но и ориентировано на экспорт. Лишь свиных субпродуктов компания поставляет за рубеж около 80%. Руководство корпорации намерено расширить долю экспорта, причём как в увеличении объёмов продаж, так и в расширении продуктовой линейки.