В Курске пенсионерка лишилась 70 тысяч рублей, покупая мёд

В Курске сотрудники полиции разыскивают аферистку, укравшую 70 тысяч рублей у пенсионерки. Днём в квартиру пожилой курянки пришла незнакомка. Женщина предложила пенсионерке купить мёд. Та заинтересовалась товаром и впустила незваную гостью в квартиру. Цена за банку мёда устроила пенсионерку, и она согласилась на сделку. Пожилая женщина удалилась в соседнюю комнату за деньгами. Злоумышленница проследила, где хозяйка хранит свои сбережения, а затем попросила принести ёмкость для мёда. Пока пенсионерка ходила на кухню, гостья незаметно похитила деньги и поспешила уйти. Вместе с ней исчезло 70 тысяч рублей. Женщина заявила о пропаже в полицию. Возбуждено уголовное дело.Сотрудники полиции напоминают, что нужно быть внимательнее и не впускать в дом посторонних.