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В Курской области МЧС проверяет аграриев на соблюдение правил пожарной безопасности

В Курской области МЧС проверяет аграриев на соблюдение правил пожарной безопасности

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С началом уборочной кампании в Курской области начали проводиться противопожарные рейды. Специалисты госпожнадзора выезжают в те сельхозугодья, где уборка зерновых проводится наиболее активно. Проверяют наличие на полях прокосов, состояние необходимого для тушения инвентаря и готовность нештатных пожарных команд, сообщает телеканал "ТАКТ".

Очередной рейд сотрудники управления надзорно-профилактической деятельности областного МЧС провели на территории Обоянского района. Осмотрели поля на предмет выполнения требований правил пожарной безопасности. Нарушений не выявили.

Юрий Шашков, директор агрофирмы: «По данному полю сделаны противопожарные работы, по контуру данное поле обдисковано и разбито на участки. То есть, мы поле бьем на загонки, по 20 гектар. Здесь 6 загонок, чтобы при возникновении каких-то непредвиденных ситуаций, огонь не переходил с одного участка на другой».

Далее - осмотр техники, которая проводит уборочные работы. Все необходимое для тушения - огнетушитель и лопата имеется. Искрогасители на комбайнах исправны. Водители порядок действий, в случае пожара, знают.

Юрий Краснопивцев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районах: «На данном предприятии все ответственные лица прошли противопожарный инструктаж, все ознакомлены под роспись, все знают свои действия в случае возникновения пожара».

Еще один этап рейда - проверка боеготовности нештатных огнеборцев хозяйства. Их экзаменуют по теории и практике.

- Наша обязанность – предотвратить возгорание. Если такое возгорание произошло, то не дать ему далее распространится по полю, либо же на населенный жилой пункт.

Оценка - «отлично». Участники рейда отмечают - агропредприятия района добросовестно подходят к вопросам пожарной безопасности.

Юрий Краснопивцев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районах: «На территории Обоянского района в этом году и предыдущие годы случаев пожаров при проведении уборочных работ зафиксировано не было. Также загораний в этом году стернии пожнивных остатков не было. Обращаясь к руководителям сельхозпредприятий хотел бы напомнить, что сжигание стерни и пожнивных остатков строго запрещено правилами противопожарного режима».

На территории области, с начала уборочной кампании, провели уже восемь аналогичных рейдов.
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