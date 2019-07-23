Курские полицейские нашли интернет-мошенницу из Самары

В апреле курянка лишилась 65 тысяч рублей, продавая квартиру. Объявление женщина разместила на одном из интернет-сайтов. Практически сразу нашёлся потенциальный покупатель. На телефон позвонила неизвестная девушка, которая предложила перевести задаток за жильё. Дальше злоумышленница действовала по отработанной схеме. Она попросила курянку продиктовать секретный код из смс-сообщения, тем самым получив доступ ко всем электронным кошелькам потерпевшей. После разговора денежные средства были переведены на счёт аферистки.Курянка сразу же обратилась к правоохранителям. Сотрудники Сеймского отдела полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 26-летняя жительница Самарской области. Подозреваемая уже во всём признатлась и в ближайшее время пообещала полностью возместить ущерб.Сотрудники полиции напоминают, что при совершении онлайн-сделок нужно быть предельно внимательными и не сообщать посторонним персональные данные и секретные коды из смс-сообщений.