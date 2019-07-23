В Курске на Суворовском пляже едва не утонул 8-летний ребёнок

В Курске на Суворовском пляже едва не утонул 8-летний мальчик. К счастью, спасатели вовремя увидели, что ребёнок начал тонуть, и вытащили его на берег. Школьник отдыхал на реке вместе с 11-летней сестрой и 14-летним братом.Пострадавшего мальчика осмотрела бригада скорой помощи, его госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Проведения реанимационных мероприятий не потребовалось, – сообщили в региональном МЧС.Это уже третий случай на Суворовском пляже, когда благодаря спасателям удаётся предотвратить трагедию и не допустить гибели ребёнка.В МЧС напоминают, что с начала купального сезона в этом году в Курске утонуло 6 человек, и в который раз призывают: соблюдайте правила безопасности и рекомендации спасателей во время отдыха у водоёмов.