В Курске на Суворовском пляже едва не утонул 8-летний ребёнок
Пострадавшего мальчика осмотрела бригада скорой помощи, его госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Проведения реанимационных мероприятий не потребовалось, – сообщили в региональном МЧС.
Это уже третий случай на Суворовском пляже, когда благодаря спасателям удаётся предотвратить трагедию и не допустить гибели ребёнка.
В МЧС напоминают, что с начала купального сезона в этом году в Курске утонуло 6 человек, и в который раз призывают: соблюдайте правила безопасности и рекомендации спасателей во время отдыха у водоёмов.