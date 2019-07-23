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Лента новостей / В регионе

Курские пчеловоды: районные власти намеренно затягивают процесс компенсаций за погибших пчёл

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До завершения приёма документов на компенсацию за погибших пчёл остаётся два дня. В Постановлении врио губернатора  прописано, что приём документов завершается 25 июля. Меж тем в некоторых районах Курской области до сих пор не созданы комиссии, выдающие необходимые для компенсации акты. А власти района говорят, что всё это просто показуха. 
Один из пострадавших пчеловодов Курского района Андрей Малыхин говорит, что районные власти открытым текстом сказали: на компенсацию в масштабах области выделено всего 300 тысяч, и большинству пчеловодов не стоит даже напрягаться с документами, так как они всё равно ничего не получат, пишет ИА "Секунда".

 - Это искусственное затягивании сроков, - говорит Андрей Малыхин. - И единогласно во всех районах пчеловодов пугают, что это предвыборный пиар Старовойта, и никакой компенсации мы не получим, не стоит тратить нервы и бензин жечь, катаясь в Курск.

18 июля в Курском районе с пчеловодами встречался глава района Владимир Рыжиков. 

- Рыжиков открытым текстом сказал, что шансов мало, а митинг пчеловодов - это показуха, власть делает вид, что вы ей интересны, а через неделю про вас все забудут. 

Пчеловоды при поддержке регионального отделения ОНФ просят увеличить сроки подачи документов. 

- Я также прошу вас опубликовать мои контакты, чтобы мы могли собрать данные о всех пострадавших пчеловодах. Нам говорят о 5 тысячах пасек, но по неофициальной информации это больше 10 тысяч, - говорит Андрей Малыхин. 

В августе запланирована очередная встреча врио губернатора и курских пчеловодов. 

Контакты для связи: Андрей Малыхин - 89065777177.
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