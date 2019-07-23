  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские полицейские нашли мошенниц, снимавших сглаз с 87-летней пенсионерки за 300 тысяч

Читайте также

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в мошенничестве в отношении 87-летней курянки. Ими оказались две женщины, жительницы Ростова-на Дону, одна из которых уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В июне злоумышленницы встретили пенсионерку на улице и завели разговор. Пожилая курянка рассказала незнакомкам, что у неё есть дочь. Злоумышленницы убедили пенсионерку в том, что у её дочери сглаз и сразу же предложили свою помощь в исцелении от недуга. Для этого они попросили принести из дома все имеющиеся сбережения и драгоценности. Аферисткам удалось выманить у старушки более 300 тысяч рублей и золотые изделия - цепочку и крестик.  Взамен бабушка получила верёвочку, с которой уже дома нужно было провести магический ритуал. Спустя время курянка осознала, что стала жертвой мошенниц и позвонила в полицию.

Пострадать от мошенников в наше время может любой, но особенно доверчивы пожилые люди, живущие отдельно. Сотрудники полиции напоминают, что не следует впускать в дом посторонних и заводить с ними беседу на улице. О любых фактах выманивания денег следует сообщить родственникам или в полицию.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В августе в Курске появятся площадки для воркаута и стритбола

В Курске суд обязал комитет здравоохранения возместить расходы на лекарства детям-инвалидам

Курян вновь приглашают в «Летний парк чтения»

В Курске гипермаркет «Маяк» оштрафовали на 50 тысяч за подозрительное мясо

В Курской области идёт под суд убийца супругов-пенсионеров

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске