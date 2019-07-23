Курские полицейские нашли мошенниц, снимавших сглаз с 87-летней пенсионерки за 300 тысяч

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в мошенничестве в отношении 87-летней курянки. Ими оказались две женщины, жительницы Ростова-на Дону, одна из которых уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.В июне злоумышленницы встретили пенсионерку на улице и завели разговор. Пожилая курянка рассказала незнакомкам, что у неё есть дочь. Злоумышленницы убедили пенсионерку в том, что у её дочери сглаз и сразу же предложили свою помощь в исцелении от недуга. Для этого они попросили принести из дома все имеющиеся сбережения и драгоценности. Аферисткам удалось выманить у старушки более 300 тысяч рублей и золотые изделия - цепочку и крестик. Взамен бабушка получила верёвочку, с которой уже дома нужно было провести магический ритуал. Спустя время курянка осознала, что стала жертвой мошенниц и позвонила в полицию.Пострадать от мошенников в наше время может любой, но особенно доверчивы пожилые люди, живущие отдельно. Сотрудники полиции напоминают, что не следует впускать в дом посторонних и заводить с ними беседу на улице. О любых фактах выманивания денег следует сообщить родственникам или в полицию.