В Курске суд обязал комитет здравоохранения возместить расходы на лекарства детям-инвалидам

В Прокуратуру Центрального округа Курска обратились родители детей-инвалидов - они не могли получить бесплатные лекарства.Выяснилось, что в нарушение требований действующего федерального законодательства комитет здравоохранения Курской области вовремя не закупил и не выдал детям с ограниченными возможностями здоровья препараты и медицинские изделия, в ежедневном приёме и использовании которых они нуждались по медицинским показаниям. Это создавало угрозу жизни и здоровью детей.Прокурор внёс председателю комитета представление, в котором потребовал устранить нарушения.Требования прокурора удовлетворены, дети-инвалиды обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.Кроме того по иску прокурора суд взыскал с комитета здравоохранения денежные средства, потраченные родителями на приобретение лекарств.