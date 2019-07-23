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В Курске суд обязал комитет здравоохранения возместить расходы на лекарства детям-инвалидам

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В Прокуратуру Центрального округа Курска обратились родители детей-инвалидов - они не могли получить бесплатные лекарства. 

Выяснилось, что в нарушение требований действующего федерального законодательства комитет здравоохранения Курской области вовремя не закупил и не выдал детям с ограниченными возможностями здоровья препараты и медицинские изделия, в ежедневном приёме и использовании которых они нуждались по медицинским показаниям. Это создавало угрозу жизни и здоровью детей.

Прокурор внёс председателю комитета представление, в котором потребовал устранить нарушения.

Требования прокурора удовлетворены, дети-инвалиды обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Кроме того по иску прокурора суд взыскал с комитета здравоохранения денежные средства, потраченные родителями на приобретение лекарств.
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