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Приём работ на II этап архитектурного конкурса «Курск 2032» продлили до 12 августа

Приём работ на II этап архитектурного конкурса «Курск 2032» продлили до 12 августа

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Приём работ на II этап архитектурного конкурса «Курск 2032» продлили до 12 августа. В заключительный этап прошли 10 проектов, которые отобрали жюри и с помощью зрительского голосования. 

Участники представили своё видение реновации исторического центра Курска, благоустройства реки Тускарь и Боевой дачи. На втором этапе они должны разработать итоговые проекты на основе своих концепций с учётом предложений, поступивших от курян на общественных слушаниях. 

С проектами можно ознакомиться на выставке и на официальном сайте конкурса «Курск 2032». Награждение победителей пройдёт 30 августа. Призовой фонд – 3 млн рублей.

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