Приём работ на II этап архитектурного конкурса «Курск 2032» продлили до 12 августа
Участники представили своё видение реновации исторического центра Курска, благоустройства реки Тускарь и Боевой дачи. На втором этапе они должны разработать итоговые проекты на основе своих концепций с учётом предложений, поступивших от курян на общественных слушаниях.
С проектами можно ознакомиться на выставке и на официальном сайте конкурса «Курск 2032». Награждение победителей пройдёт 30 августа. Призовой фонд – 3 млн рублей.