  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске при ремонте школьной спортплощадки похитили бюджетные деньги

Читайте также

Курская прокуратура выявила хищения бюджетных средств при ремонте спортивной площадки.

Директор одной из курских школ заключил со строительной организацией договор на выполнение работ по ремонту универсальной спортивной площадки на сумму 380 тыс. руб.

Согласно утвержденной сторонами смете на территории школы должны были установить сетку определённого наименования, размера и диаметра, стоимостью 263 тыс. 231 руб. 

Однако директор строительной организации решил сэкономить на материалах, а оставшиеся средства забрать себе. Он приобрёл более дешёвую сетку меньшим диаметром проволоки, которую установил в виде ограждения площадки.

Через некоторое время во время, когда дети играли в футбол, сетка оборвалась и упала на землю.

Зато ушлый строитель обогатился на 178  тыс. 750 руб.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование находится на контроле прокуратуры.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область. Завершено расследование резонансного убийства 7-летнего мальчика в Железногорске

Курский «Авангард» уступил «Томи» на выезде

Спасатели предупреждают курян о тумане и граде

Стартовал приём заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах губернатора Курской области

Телохранитель для Фемиды: курские приставы рассказали о служебных буднях

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске