В Курске при ремонте школьной спортплощадки похитили бюджетные деньги

Курская прокуратура выявила хищения бюджетных средств при ремонте спортивной площадки.Директор одной из курских школ заключил со строительной организацией договор на выполнение работ по ремонту универсальной спортивной площадки на сумму 380 тыс. руб.Согласно утвержденной сторонами смете на территории школы должны были установить сетку определённого наименования, размера и диаметра, стоимостью 263 тыс. 231 руб.Однако директор строительной организации решил сэкономить на материалах, а оставшиеся средства забрать себе. Он приобрёл более дешёвую сетку меньшим диаметром проволоки, которую установил в виде ограждения площадки.Через некоторое время во время, когда дети играли в футбол, сетка оборвалась и упала на землю.Зато ушлый строитель обогатился на 178 тыс. 750 руб.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование находится на контроле прокуратуры.