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Спасатели учат юных курян, как вести себя при пожаре и в опасных ситуациях на воде

Спасатели учат юных курян, как вести себя при пожаре и в опасных ситуациях на воде

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Курские спасатели проводят в лагере им. Ульяны Громовой комплексную тренировку по эвакуации и обучению детей правилам пожарной безопасности. Такие мероприятия проводятся в начале каждой смены в каждом загородном лагере области. Особое внимание тем оздоровительным учреждениям, которые находятся в лесных массивах, сообщает телеканал "ТАКТ".

Татьяна Смирнова, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы: «С начала года, в рамках проведения летней оздоровительной кампании, в лагерях проведено 17 комплексных профилактических занятий на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, безопасности поведения детей на воде, и правил поведения в быту. Занятиями охвачено более 4 тысяч детей».

Вожатые и дети сделали все быстро и правильно. И уже с безопасного расстояния наблюдали за работой огнеборцев. Затем инструктаж от спасателей - они доступно рассказали и показали, что нужно делать при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.

Татьяна Якимчук,  начальник отдела пожарной охраны областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества: «Повторение - мать учения. Никогда не бывает лишним напомнить о том, как дети должны себя вести находясь на территории лесных хвойных массивов».

Опасность может представлять не только огонь, но и вода. Особенно летом. После окончания смены, многие дети будут вновь посещать водоемы. И не всегда под присмотром взрослых.

Геннадий Алябьев, старший инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Курской области: «Рассказываем о том, что запрещено купаться в неустановленных местах, что есть места оборудованные специально для этого, где присутствуют спасатели. И также мы рассказываем, что делать в тех случаях, когда ребенок стал свидетелем несчастного случая на воде. Это актуально ввиду того, что в нынешнем году произошло два несчастных случая с участием детей. К сожалению, один случай закончился трагически - ребенок погиб. Поэтому мы и проводим такие профилактические мероприятия, чтобы впредь таких случаев не допускать».

Одними тренировками по эвакуации работа с детьми не ограничивается. В течение всего лета, во всех лагерях проводятся дни пожарной безопасности с проведением конкурсов и демонстрацией пожарной техники. Постоянно напоминают ребятам и о правилах безопасности на воде.

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