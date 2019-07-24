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В Курске МАЗ сбил велосипедиста

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В Курске МАЗ сбил велосипедиста. Авария произошла во вторник, 23 июля около 9 часов утра на удице Литовской. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, 55-летний водитель МАЗа - 5440 с полуприцепом ехал со стороны ул. Литовская по ул. 2-й Литовский пер. в направлении ул. 2-й Шоссейный пер.. В пути следования, напротив дома №12 "А"/11 по ул. Литовская он столкнулся с впереди двигавшимся 36-летним велосипедистом. 
В результате ДТП велосипедист получил травмы. Водитель МАЗа был трезв.
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