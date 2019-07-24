Почему с дорог Курской области исчезли передвижные камеры

На дорогах Курской области не осталось передвижных камер фиксирующих нарушения. Мечта водителей или серьёзная угроза безопасности?Это произошло из-за того, что ни одна из компаний, которые занимаются их обслуживанием, не заявилась на торги, выяснили активисты ОНФ. После поручения президента они проводят проверки по всей стране.Активисты ОНФ выяснили, что несколько лет торги на обслуживание передвижных фоторадарных комплексов в Курской области выигрывают две фирмы, у которых одни и те же учредители, а хозяевами компаний являются бывшие высокопоставленные сотрудники местной ГИБДД. То есть все 103 триноги, размещённые на дорогах Курской области, принадлежат двум коммерческим структурам. Это ООО "Светофор Контроль" и ООО "Кордон".Более того, до 2017 года в торгах принимала участие только одна компания - "Светофор Контроль". Общественники обратились в региональное УФАС с просьбой проверить соблюдение норм федерального законодательства о конкуренции.Активистов смутила значительная сумма средств, которая тратится из бюджета региона. На обслуживание 50 передвижных комплексов видеорегистрации нарушений ПДД в 2017 году из областного бюджета было потрачено 41,2 млн руб, в 2018 г. - 48,6 млн руб., за первое полугодие 2019 г. - 23,7 млн. руб.В 2017 году прокуратура Курской области вынесла представление региональному комитету строительства и эксплуатации дорог устранить нарушения, касающиеся отсутствия конкуренции и заключения контрактов с одной организацией. Но в результате ее владельцы создали вторую компанию - «конкурентную» - "Кордон". Офисы двух компаний зарегистрированы по одному адресу, в соседних кабинетах.В результате прибыль осталась в руках всё тех же экс-гаишников. Аппаратура бюджетная, обслуживание - за счёт государства, отмечает Россия24.Меж тем в ближайшее время радаров может стать меньше, а за их эксплуатацию отвечать будут государственные структуры, а не частники.После проверок ОНФ и обращения активистов в ФАС с курских дорог исчезли все мобильные радары. Пока не появятся желающие посоперничать с монополистами за право повысить безопасность на трассах за разумные деньги.В июне этого года прошли два аукциона на обслуживание передвижных видеорадаров, но их признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Их повторное проведение частично изменило результат. На аукцион по обслуживанию 35 комплексов за 14 млн руб. подано две заявки. Победитель уже определён. Для курян это новая компания, которая снизила цену от первоначальной до 13 млн 240 тыс. 298 руб. На второй аукцион - по обслуживанию 15 комплексов за 6 млн руб. - заявок не поступило, поэтому он будет признан несостоявшимся и объявлен снова.«В Курской области власти не смогли создать конкурентную среду на рынке обслуживания видеорадаров. В результате цены на эту услугу не снижаются, деньги из областного бюджета несколько лет получали одни и те же люди, регион упустил возможность сэкономить», - заявил активист ОНФ в Курской области Николай Ишков.Компания-победитель начнёт обслуживать видеорадары в начале августа. Общественники обратились в УФАС с просьбой проверить наличие конкуренции на рынке обслуживания передвижных камер в Курской области.