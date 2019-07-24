  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске пострадала пенсионерка, упав в салоне трамвая

Читайте также

В Курске пострадала пассажирка трамвая, упав в салоне во время движения общественного транспорта. Происшествие случилось 23 июля примерно в 14:15. Как сообщили в ГИБДД, 47-летняя женщина-водитель управляя трамваем Т-3, двигалась по маршруту №4, от остановки общественного транспорта "Хлебозавод" в направлении ул. 1-я Пушкарная. Напротив дома №102Э, по ул. Димитрова по какой-то причине машинист допустила падение в вагоне 79-летней пассажирки. Пенсионерку осмотрела бригада "Скорой помощи"  на месте, к счастью обошлось без серьёзных травм, старушку отпустили.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область. Завершено расследование резонансного убийства 7-летнего мальчика в Железногорске

Курский «Авангард» уступил «Томи» на выезде

Спасатели предупреждают курян о тумане и граде

Стартовал приём заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах губернатора Курской области

Телохранитель для Фемиды: курские приставы рассказали о служебных буднях

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске