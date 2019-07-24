В Курске пострадала пенсионерка, упав в салоне трамвая

В Курске пострадала пассажирка трамвая, упав в салоне во время движения общественного транспорта. Происшествие случилось 23 июля примерно в 14:15. Как сообщили в ГИБДД, 47-летняя женщина-водитель управляя трамваем Т-3, двигалась по маршруту №4, от остановки общественного транспорта "Хлебозавод" в направлении ул. 1-я Пушкарная. Напротив дома №102Э, по ул. Димитрова по какой-то причине машинист допустила падение в вагоне 79-летней пассажирки. Пенсионерку осмотрела бригада "Скорой помощи" на месте, к счастью обошлось без серьёзных травм, старушку отпустили.