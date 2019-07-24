Сотрудники Пенсионного фонда не ходят в дома курян и не предлагают перевести пенсионные накопления

Многие сталкивались сами или слышали о том, что по домам ходят люди, представляющиеся якобы сотрудниками Пенсионного фонда, и назойливо предлагают подписать документ о переводе пенсионных накоплений.В связи с участившимися обращениями граждан на эту тему Отделение Пенсионного фонда России по Курской области сообщает, что деятельность по заключению договоров обязательного пенсионного страхования осуществляется агентами негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Имеют место случаи, когда агенты выполняют свою работу недобросовестно и представляются сотрудниками Пенсионного фонда России. Также они недостаточно информируют граждан о содержании договора, который предлагают подписать. Даже если гражданин и понимает, что переводит средства в негосударственный пенсионный фонд, то этот выбор нельзя делать не обдуманно, в спешке, буквально на пороге дома.Это очень важный шаг, особенно с учётом того, что сейчас часто менять страховщиков по обязательному пенсионному страхованию не выгодно. Смена страховщика чаще, чем раз в пять лет, обернётся для гражданина потерей инвестиционного дохода.Внимание! Работники Пенсионного фонда России занимаются обслуживанием граждан непосредственно в учреждениях ПФР. Посещение частных домов, квартир исключено.При разговоре с агентом НПФ советуем не торопиться, попросите оставить договор для изучения и возьмите контактный телефон агента. Самостоятельно зайдите на официальный сайт НПФ, в который вам предлагают перевести средства, посмотрите информацию о результатах его деятельности за последние годы, сравните с другими фондами.Договор следует подписывать только в том случае, если вас устраивает работа НПФ по инвестированию пенсионных накоплений. Распоряжайтесь своими пенсионными накоплениями обдуманно!Сотрудники Пефонда призывают курян быть бдительными и до принятия решения заключить договор не предоставлять агенту НПФ свои документы (паспорт, СНИЛС и т,д.). Без необходимости не распространяйте свои персональные данные и в других местах, т.к. встречаются случаи неправомерного перевода пенсионных накоплений при оформлении кредита, при покупке бытовой техники и т.д.