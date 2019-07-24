Телохранитель для Фемиды: курские приставы рассказали о служебных буднях

ТАКТ".Благодаря эффективной работе судебных приставов Курской области за шесть месяцев – в бюджеты всех уровней перечислено больше 400 миллионов рублей. В пользу детей взыскано свыше 60 миллионов рублей. Всего окончено более 100 тысяч исполнительных производств. Визита судебных приставов со страхом ждут алиментщики, неплательщики налогов и те, кто отказываются исполнять решение суда. Сюжет об одном дне из жизни «телохранителя» для Фемиды вышел на телеканале "
Рабочий день судебного пристава-исполнителя Натальи Гончаровой начинается не с засады на кого-нибудь должника. В папке – сотни исполнительных производств. Значительная часть времени уходит на бумажную работу. Служба в системе судебных приставов – не для всех. Нужны и выдержка, и холодность, и стрессоустройчивость, помогают даже характерные только женщинам приёмы.
Наталья Гончарова, судебный пристав исполнитель межрайонного отдела по особым исполнительным производствам: «Женская смекалка, интуиция помогают видеть человека. Люди разные бывают. Кто-то приходит честно рассказывает. В любом случае, мы всю информацию проверяем. Наверно, интуиция больше помогает».
Служба судебных приставов – завершающее звено в системе правосудия. Приговор недостаточно только вынести – его необходимо исполнить. Тогда и подключаются приставы. Способов воздействия на должников много – это и запрет на выезд за границу, и арест имущества. Каждое новое производство – новая человеческая история, зачастую тяжелая.
-Интересные истории, когда люди рассказывают о том, что взыскивают солидарные кредиты. Бывает жалко людей, понимаешь их. Потому что берет кредит один человек, а второму приходится расплачиваться. Брать если выезды, то приходится знакомиться с разными людьми и с разной сферой деятельности. Наша работа подразумевает арест имущества и надо в этом разбираться. Это может начинаться с обычного транспортного средства, а заканчивается и зерном , и скотом и даже подшипники были.
Спокойная и рассудительная на службе, такой же Наталья остается и дома. И всегда следует принципу – брать от службы только положительное.
-Работа учит сдержанности и корректности, когда приходишь домой, то пытаешься также со своими близкими общаться – сдержано и корректно. Хочется подавать пример, чтобы они понимали, что мама приходит уравновешенная, спокойная, чтобы работа не отражалась на доме.
Работа судебного пристава-исполнителя сложная и даже опасная, ведь никогда не знаешь, кто окажется за дверью. Кроме того, нередко пытается сталкиваться с агрессией. Поэтому, с Натальей всегда сопровождающий. С должниками он не разговаривает – выполняет роль защитника. Вместе приставы отправляются по первому адресу – предприятие по производству верёвок. За компанией долг – 83 миллиона рублей.
-Сюда входит и не оплата налогов, а также задолженность по теплоэнергетическому комплексу, то есть неуплата за свет. Также была задолженность по заработной плате – это четыре миллиона рублей. Это погашено.
Пристав признаётся – работа с предприятием было долгой и непростой. Теперь руководителя компании ждёт арест готовой продукции, транспорта и имущества.
-В связи с образовавшейся задолженностью , нам необходимо наложить арест на ваше имущество. Сейчас мы произведем арест. Это будет оборудование. Мы составим акт описи и ареста.
–Да, составляйте.
–Если нужна какая-то помощь, то пожалуйста.
– Спасибо!
Судебные приставы отмечают: количество новых дел, поступающих на исполнение, снижается. Объясняют это тем, что граждане стараются не доводить ситуацию до вмешательства последней инстанции. Лучше сейчас выполнить одну обязанность, чем потом лишиться многих прав.