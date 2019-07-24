Стартовал приём заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах губернатора Курской области

В Курской области сегодня стартовал приём заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения на выборах губернатора.Механизм «Мобильный избиратель» впервые реализуется на региональных выборах. Каждый избиратель 8 сентября сможет проголосовать на удобном для себя избирательном участке в Курской области или в Москве, без привязки к месту прописки.Эта возможность адресована в первую очередь тем, кто зарегистрирован в одном месте, а живёт в другом. «Мобильным избирателем» также смогут воспользоваться те, кто находится в командировке, на отдыхе и студенты, которые учатся вдали от дома.Чтобы проголосовать по месту нахождения на выборах губернатора Курской области, избирателю нужно заранее подать заявление о том, чтобы его включили в список на удобном для него избирательном участке. Это можно сделать с 24 июля по 4 сентября в любой территориальной избирательной комиссии, в любом отделении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и онлайн через портал «Госуслуги». Кроме того, с 28 августа по 4 сентября такое завление можно подать в любой участковой избирательной комиссии.Подать заявление можно только один раз. Если же подать несколько заявлений, действительным будет считаться только первое. Остальные, более поздние, не учитываются. При подаче заявления при себе обязательно нужно иметь паспорт или заменяющий его документ.Если избиратель с ограниченными возможностями здоровья не может выйти из дома, но хочет проголосовать, нужно устно или письменно сообщить об этом по месту нахождения в территориальную (с 24 июля) или участковую (с 28 августа) избирательную комиссию или же попросить сообщить об этом родственника, близкого человека, социального работника. Члены УИК приедут на дом, чтобы избиратель мог заполнить заявление.Тогда же избиратель сможет сообщить о своём намерении проголосовать вне помещения для голосования. В день голосования 8 сентября его посетят члены избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования.