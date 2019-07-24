Курский «Авангард» уступил «Томи» на выезде. Матч 4-го тура ФНЛ проходил в Томске. В первом тайме было немало опасных моментов и у ворот курян, и у ворот томичей, но всё же на перерыв команды ушли при нулях на табло. Во второй сорокапятиминутке получил повреждение Алан Касаев, вместо которого на поле вышел Максим Григорьев. На 57 минуте форвард сине-белых послал мяч в сетку ворот соперника, но арбитр зафиксировал офсайд. На 61 минуте молниеносная атака «Томи» завершилась голом - отличился нападающий Максим Житнев.Спустя 6 минут хозяева поля удвоили преимущество. Полузащитник курской команды Сергей Бреев на линии штрафной прервал полёт мяча рукой, судья указал на точку. Пенальти уверенно реализовал полузащтник Максим Казанков. Этот матч куряне вновь доигрывали в меньшинстве - за 15 минут до свистка, получив два горчичника, на скамейку отправился Илья Кубышкин. На 85 минуте в первый раз в официальном матче на поле появился шестнадцатилетний воспитанник «Авангарда» Алексей Сухарев. Но он не смог помочь команде размочить счёт. 2:0 в пользу «Томи». Таким образом курский клуб остаётся на 16-й позиции в турнирной таблице с одним баллом в активе.В следующем туре 28 июля куряне примут нижнекамский «Нефтехимик».