Курская область. Завершено расследование резонансного убийства 7-летнего мальчика в Железногорске
Убийство 7-летнего Даниила Бирюкова в октябре прошлого года потрясло всю Курскую область и стало известно за пределами региона. Мальчик пропал 23 октября под дороге из школы домой. На поиски ребёнка тогда бросились сотни полицейских и волонтёры. Спустя несколько дней школьника нашли убитым в селе Трояново Железногорского района.
По версии следствия, днём 23 октября 2018 года примерно в 14 часов 30 минут 39-летний сосед Даниила встретил ребёнка в лифте. Под обманным предлогом он заманил мальчика к себе в квартиру, где надругался над ним, а после, чтобы избежать наказания убил его. Затем он положил тело ребёнка в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново, расположенное примерно в 20 километрах от Железногорска, где спрятал тело в лесопосадке за территорией своего дачного участка, закидав ветками, листьями и травой.
Кроме того, Пащевский в своей квартире распространял материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, размещая их на интернет – ресурсах.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК России по Курской области.