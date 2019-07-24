Курянам предлагают определить приоритетные направления авиаперелётов

Опрос проходит в официальной группе администрации Курской области в соцсети Вконтакте.Сейчас идёт подготовка программы межрегиональных полётов из курского аэропорта. Среди обязательных пунктов – Москва. А вот важность других маршрутов курянам предлагают определить с помощью голосования.
Жителям Соловьиного края предлагается выбрать наиболее интересные направления полётов 2020 году из восьми предложенных. В лидерах на данный момент Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Калининград. Также в комментариях можно предложить свой собственный вариант.