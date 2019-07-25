Составлен рейтинг эффективности органов местного самоуправления в 2018 году. Курск в числе отстающих

Льгов и Курчатов получили самые высокие оценки деятельности органов местного самоуправления. Люди оценивали уровень развития малого предпринимательства, социальной сферы, ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры, привлечение инвесторов и так далее. Среди районов лидерами стали Касторенский, Суджанский и Конышевский. В отстающих - Льговский, Беловский и Щигровский районы, города Щигры и Курск.Показатели главы вносят самостоятельно в специальную программу, которая автоматически рассчитывает итоговый результат.Параллельно опрашивают население через интернет, результаты существенно отличаются. Районы-победители получают гранты, но суммы небольшие - миллион на всех. Курск, кстати, получил крайне низкие оценки от пользователей интернета.Директор Центра регионального развития Константин Комков связывает это с негативным информационным фоном вокруг Курска в 2018 году.