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Составлен рейтинг эффективности органов местного самоуправления в 2018 году. Курск в числе отстающих

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Льгов и Курчатов получили самые высокие оценки деятельности органов местного самоуправления. Люди оценивали уровень развития малого предпринимательства, социальной сферы, ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры, привлечение инвесторов и так далее. Среди районов лидерами стали Касторенский, Суджанский и Конышевский. В отстающих - Льговский, Беловский и Щигровский районы, города Щигры и Курск. 
Показатели главы вносят самостоятельно в специальную программу, которая автоматически рассчитывает итоговый результат.
Параллельно опрашивают население через интернет, результаты существенно отличаются. Районы-победители получают гранты, но суммы небольшие - миллион на всех. Курск, кстати, получил крайне низкие оценки от пользователей интернета. 
Директор Центра регионального развития Константин Комков связывает это с негативным информационным фоном вокруг Курска в 2018 году.
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