Составлен рейтинг эффективности органов местного самоуправления в 2018 году. Курск в числе отстающих
Показатели главы вносят самостоятельно в специальную программу, которая автоматически рассчитывает итоговый результат.
Параллельно опрашивают население через интернет, результаты существенно отличаются. Районы-победители получают гранты, но суммы небольшие - миллион на всех. Курск, кстати, получил крайне низкие оценки от пользователей интернета.
Директор Центра регионального развития Константин Комков связывает это с негативным информационным фоном вокруг Курска в 2018 году.